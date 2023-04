Delazioni | denunce e “spiate” | così i russi si tradiscono a vicenda come durante il Grande terrore staliniano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) Trent’anni dopo il crollo dell’Unione Sovietica, la cultura delleina è di nuovo fiorente e di nuovo incoraggiata. Anzi, grazie allo sviluppo delle tecnologie, è diventato più facile aiutare le autorità a punire i concittadini, ad esempio consegnando un vicino alla polizia perché ha chiamato la rete Wi-Fi “Gloria all’Ucraina”. Non è che prima non scrivessero, ma dopo l’inizio della guerra in Ucraina, ina è scoppiata una vera e propria “epidemia di”: studenti e insegnanti, sacerdoti e parrocchiani, medici e pazienti, avvocati e fiduciari, colleghi, parenti e passanti si denunciano a. Il più spesso, cittadini vigili si lamentano di “screditamento delle truppe russe” o “diffusione di propaganda filo-ucraina”. Il motivo per denunciare qualcuno ...