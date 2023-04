(Di domenica 30 aprile 2023) Le ultime bozze ammorbidiscono l'obbligo di causali che era stato introdotto nel 2018 colDignità di Di Maio. Landini, in vista dell'incontro con i sindacati di stasera: "Follia tagliare il reddito di cittadinanza". E Calderone invita le parti all'unione

La presidente del Consiglio ha convocato stasera alle 19 i tre leader di Cgil, Cisl e Uil. A Palazzo Chigi si discuterà dellavoro che il governo intende varare ilmaggio. Ungià molto criticato , anche se con sfumature diverse, dalle opposizioni e dalle sigle sindacali. "Un atto di arroganza convocare il Consiglio dei ministri il giorno della ...Sulc'erano 17 persone e sul secondo erano in 23, tutte originarie di Burkina Faso, Costa d'... il ruolo dell'immigrazione a livello economico e demografico Sul fronte del lavoro, il...... che di quella fase è stato anche un protagonista dipiano. Trenta anni fa, il 30 aprile 1993,... andò, in diretta televisiva, al Tg1 a minacciare il governo di non approvare ilche si ...

Decreto Primo maggio: il governo spinge i contratti di lavoro a tempo. Nonostante Mattarella L'HuffPost

Questa sera a Palazzo Chigi, h.19, Il confronto tra il governo e i sindacati sul decreto Lavoro, che sarà approvato domani dal Consiglio dei ministri, si annuncia in salita. La Cgil di Landini critica ...«Noi abbiamo sempre chiesto - ha continuato Landini - di essere coinvolti per decidere le cose, naturalmente ascolteremo, vedremo ma non è questo il metodo che a noi piace: essere convocati la sera ...