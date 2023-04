Decreto lavoro pronto al varo | oggi l’incontro con i sindacati

(Di domenica 30 aprile 2023) In serata il faccia a faccia tra la premier e Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Ma l'atmosfera non sembra delle più disteseal. Il provvedimento è atteso domani in Cdm e per questa sera la premier Giorgia Meloni incontrerà alle 19 iper illustrarne i contenuti. Ma l’atmosfera della vigilia non sembra certo delle più distese. Ieri è infatti arrivato l’attacco di Landini su una delle misure centrali che il Governo si appresta a varare e che prevede, stando all’ultima bozza del provvedimento circolata, la sostituzione del reddito di cittadinanza con l’assegno d’inclusione. “Se le notizie domani saranno confermate, l’idea che in un momento in cui aumentano le povertà si taglia il reddito di cittadinanza a noi sembra una follia”, dice senza mezzi termini Landini, parlando in ...

A cominciare 'dal prossimo, con l'assegno di inclusione per i 'non occupabili' e lo strumento di attivazione per gli 'occupabili', sostenendo chi non può lavorare e aiutando chi può ..."Ogni collaboratore, su turni, aveva un contratto per 4 ore dia 900 euro lordi per inviare ... Vengono quindi depositati sei ricorsi peringiuntivo; una volta emessi i decreti, vengono ...E' atteso per questa sera alle 19 l'incontro tra governo e sindacati a palazzo Chigi per un confronto sule sulle misure sul cuneo fiscale che andranno in Consiglio dei ministri domani. "Il primo maggio è il giorno della festa dei lavoratori e vogliamo dare un segnale sul mondo del. ...

Sindacati e opposizione contro il decreto lavoro , atteso in Consiglio dei ministri lunedì primo maggio e che stasera sarà preceduto dall' incontro della ...Per l'UDC la rinuncia del Tour del France e dell'Olma a causa del pareggio dei conti lancia un segnale sbagliato: "Una capricciosa ripicca contro chi ha votato il decreto, non è questo il lavoro da fa ...