Decreto lavoro | più soldi in busta paga E arriva l' assegno di inclusione

(Di domenica 30 aprile 2023) In attesa del Consiglio dei ministri di lunedì 1 maggio emergono anticipazioni su quanto sarà contenuto nel. L'articolo 34 della bozza del dl, riporta Agi, contiene il taglio dei contributi previdenziali fino al 7% per le busteda luglio a novembre. Nella bozza si parla di "6 punti percentuali, fermo restando l'ulteriore incremento di un punto percentuale". La spesa è valutata in 4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 492 milioni di euro per l'anno 2024. Tra le misure, quella che prevede l'assenza di tassazione sui fringe benefit fino a 3.000 euro per i lavoratori con figli. Lo prevede l'articolo 35 del dlche andrà domani in Consiglio dei ministri. "Non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico ...