Decreto Lavoro | il vertice governo-sindacati Meloni | priorità meno pressione fiscale e taglio del cuneo

(Di domenica 30 aprile 2023)ribatte alle critiche di Cgil e Uil per la riunione dell’esecutivo convocata nel giorno della Festa dei lavoratori: non è una mancanza di rispetto

Ma non ci sono parti alla pari tra chi può offriree chine ha bisogno. Con questoi lavoratori saranno più ricattabili". La povertà Mentre l'esecutivo ignora un altro problema: "Oggi ...La misura è prevista dall' ultima bozza delall'articolo 34. 4,1 miliardi di euro è lo stanziamento. Per i redditi più bassi lo sgravio contributivo passa dal 3 al 7%. Per gli stipendi ...E nel, di cui ancora non abbiamo un testo, non c'è nulla su precarietà, sicurezza del, sanità, rinnovo dei contratti pubblici, pensioni dei giovani e su Opzione Donna. Abbonati per ...

Non solo la stretta sul reddito di cittadinanza nel pacchetto di misure del ministro Calderone: dai contratti alla sicurezza, passando per le ...«Aumentano gli occupati, ma anche i contratti precari. E la povertà sta per subire il colpo finale». “Primo Maggio” di speranza, dunque. Ma anche di disillusione ...