Decreto Lavoro | cuneo fiscale giù e fringe benefit a 3mila euro per chi ha figli

(Di domenica 30 aprile 2023) Si ipotizza un taglio di ulteriori quattro punti per i redditi fino a 35mila. Ma il beneficio durerà solo da luglio a novembre, anziché da maggio a dicembre. Attese causali più blande per i contratti a termine

È durato oltre due ore il confronto a Palazzo Chigi tra il governo e sindacati sul nuovo. L'incontro si è svolto alla vigilia del consiglio dei ministri che il governo Meloni ha fortemente e simbolicamente voluto convocare per il primo maggio. Una decisione che Cgil, Cisl ...... non è una mancanza di rispetto È durato oltre due ore il confronto a Palazzo Chigi tra il governo e sindacati sul nuovo. Cgil, Cisl, Uil e Ugl sono state convocate dalla premier ...'Domani è il primo maggio e mentre la sinistra scende in piazza a fare concerti a spese della collettività, noi lavoriamo e approveremo unper ridisegnare l'Italia con ricette che rilancino l'occupazione. Abbasseremo ancora di più i contributi per i lavoratori dipendenti, che avranno più soldi in busta paga, e aumenteremo ...

Decreto lavoro, taglio al cuneo fiscale del 7%, niente tasse sui fringe benefit fino a 3 mila euro per chi ha… la Repubblica

Incontro governo sindacati 30 aprile, le parole di Landini: "Un cambiamento vero della politica del governo parta da vera riforma fiscale" ...(Agenzia Vista) “Manca un vero e proprio intervento di tassazione su profitti e extra-profitti. L’inflazione non è dovuta a aumento dei salari ma dei profitti. Non abbiamo avuto una risposta su questo ...