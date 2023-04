Decreto Lavoro | Capone Segr Ugl | “Bene taglio cuneo fiscale | ascoltiamo il Governo”

Leggi su iltempo

(Di domenica 30 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2023 “Non credo aumenti la precarietà perché dalle bozze che abbiamo visto si parla di paletti messi non più uguali per tutti quanti ma negoziati sui singoli contratti collettivi nazionali. Per il resto una convocazione inconsueta di domenica, ma è comunque un segnale di attenzione. Su questoci sono alcuni fatti positivi, manca qualche intervento su opzione donna, che secondo noi andrebbe comunque fatto. Vaildel. Ci sono una serie di interventi che vanno in una direzione socialmente sostenibile”, le parole deletario UGL, Francesco Paolo, prima dell'incontro di Palazzo di Chigi con il. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev