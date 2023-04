Decreto Lavoro | Bombardieri Segr UIL | Aumenta la precarietà

(Di domenica 30 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2023 “Questola, con procedure molto particolari. Vorrei ricordare che la Ministra era presidente nazionale dei Consulenti del. Ovviamente chiederemo coerenza. Quando stava all'opposizione la Presidente Meloni diceva che servissestabile per giovani e genitori precari. Che serviva trovare la voro e garantire futura pensione ai giovani. Che bisognava attaccare le multinazionali. Ora sentiremo cosa ci dirà”, le parole di Pierpaoloetario UIL, prima dell'incontro di Palazzo di Chigi con il Governo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Al tavolo con la presidente Meloni anche i ministri Giorgetti e Calderone Con l'arrivo dei leader sindacali è iniziato, intorno alle 19.25, a palazzo Chigi il vertice con il governo sulin vista del Cdm di domani 1 maggio 2023. Folta la delegazione governativa guidata dalla premier Giorgia Meloni: ci sono il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, quello del ...E' iniziato a palazzo Chigi l'incontro tra il governo e le parti sociali sulche domani sarà all'esame del Consiglio dei ministr i. Per l'esecutivo sono presenti la premier Giorgia Meloni, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, la titolare del...E' in corso a palazzo Chigi il vertice fra sindacati e governo sulche il governo si appresta a varare domani nel corso della riunione del Consiglio dei ministri. Per il governo sono presenti, oltre al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , il ...

ROMA – "Come è possibile che alcuni sindacati e tutta la sinistra non siano favorevoli al decreto Lavoro che sarà varato domani dal governo Meloni Come è possibile opporsi a un taglio del cuneo ..."