Decreto lavoro al varo | e a ridosso dell’incontro con la Meloni | Landini attacca per difendere i furbetti del Rdc

(Di domenica 30 aprile 2023) Il faccia a faccia tra governo e sindacati è in calendario per la serata di oggi, e adel faccia a faccia tra la premiere Cgil, Cisl, Uil e Uglscalda i motori e alza il tiro in difesa del Reddito di cittadinanza. O meglio: a tutela dei suoi fruitori, più o meno legittimati a riceverlo. Apronto al– il provvedimento è atteso domani in Cdm e per questa sera la premier Giorgiaincontrerà alle 19 i sindacati per illustrarne i contenuti – arriva l’attacco decisamente inopportuno del numero uno della Cgil. Un attacco incentrato su una delle misure centrali che il Governo si appresta a varare. E che prevede, stando all’ultima bozza del provvedimento circolata, la sostituzione del reddito di cittadinanza con l’assegno ...

Non solo Reddito di cittadinanza e contratti a termine: nelsul tavolo del governo nella data simbolica del 1° maggio (con Cdm spostato dalle 10 alle 11) c'è anche il raddoppio della deducibilità dei contributi da parte dei datori didi ...Reddito di cittadinanza: il sussidio cambia volto. I nuovi requisiti Il Reddito di cittadinanza cambia volto con il. Il sussidio si sdoppierà: entreranno in vigore Assegno di inclusione e Strumento di Attivazione . L'uno o l'altro assegno si potranno richiedere a seconda del profilo di occupabilità e ...Ormai manca poco. Nel corso della giornata di domani, 1 maggio, il nuovoarriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri , con tanti punti affrontati e novità che riguarderanno, più in concreto, il rapporto fra datore die lavoratore. Le falsità della ...

A stimarlo è Confesercenti, sulla base di un sondaggio somministrato alle imprese dei due comparti con Swg in occasione delle celebrazioni del Primo Maggio ...