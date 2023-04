De Sanctis | «Il calcio italiano ha balbettato un po’ sul rispetto della regolarità del campionato»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 30 aprile 2023) A Sky il direttore sportivoSalernitana, Morgan De, dopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli: Rimandata la festa, pareggio che pesa in ottica classifica: «Innanzitutto vorrei tranquillizzare, sono passato perché abbiamo pensato fosse meglio far riposare i giocatori. Abbiamo un’altra partita decisiva per la salvezza. Io sono qui per evidenziare il comportamento di grande dignità e di grandeche hanno avuto i miei vertici societari. Abbiamo avuto una settimana tosta. La squadra è stata bravissima, c’è stata al prestazione. Il punto ci mette in una situazione di classifica migliore». «Sono in un vortice di sentimenti perché da bambino per me Maradona e la maglia azzurra voleva dire tanto. Arrivare qui a San paolo non è stato semplice perché è un occasione importane, perché il Napoli ha meritato questo scudetto e ...