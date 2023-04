De Sanctis difende la Salernitana | “Non abbiamo sollecitato nessun atteggiamento polemico!”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 30 aprile 2023) Alle ore 15 ha avuto inizio Napoli-con gli uomini di Luciano Spalletti che in caso di vittoria, considerando la sconfitta della Lazio contro l’Inter per 3 a 1, si sarebbero potuti laureare Campioni d’Italia dopo 33 anni dall’ultima volta. Risultato finale di 1 a 0 con il gol di Mathias Olivera e Boulaye Dia, festa Scudetto rinviata. Detorna bambino: “La mia storia da tifoso la conoscono tutti” Morgan Deha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-: La mia storia di tifoso del Napoli tutti la conoscono. Sono tornato a Napoli da direttore sportivo dellache veniva da un periodo facile. Non...