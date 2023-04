De Grandis | «Barella insostituibile! Gagliardini? Con lui l’Inter…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 30 aprile 2023) Stefano De, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato di Inter-Lazio in campo fra pochi minuti per una sfida chiave per la lotta al quarto posto INSOSTITUIBILE – Queste le parole di De: «e Milinkovic-Savic insostituibili? Sì, per ragioni diverse. Il numero 23 dell’Inter da un dinamismo di cui i nerazzurri hanno bisogno anche con gli spunti e sta tornando in condizione. Milinkovic-Savic è proprio la fisicità che a volte ha spaventato Inzaghi e per la quale aveva scelto. Ma con lui l’Inter ha perso e sta volta non vorrebbe. Lukaku-Correa? Non mi stupirebbe se Inzaghi lasciasse il pallino alla Lazio, per lasciare spazio ai due attaccanti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...