Damiano travolto dalle critiche | il gesto dal palco fa infuriare i fan

Leggi su iltempo

(Di domenica 30 aprile 2023) Autorizzato a rivoluzionare l'idea del rock in Italia ma non a mancare di rispetto a chi lo sostiene dalla prima esibizione,David, il frontman dei Maneskin, sputa a terra durante un concerto e scatena la rabbia di una vasta schiera di detrattori. Il, condannato aspramente da chi crede che la libertà della musica debba fare i conti con il rispetto e ripreso da un fan, ha fatto il giro del web. Il filmato, divenuto virale, pone un quesito importante: possibile che per rompere gli schemi sia necessario oltrepassare il confine del buonsenso? Gli utenti, dispiaciuti, commentano: “Sosteniamo la band, ma questo video è schifoso”.David, ancora una volta, è finito nell'occhio del ciclone. Il motivo? Uno sputo non trattenuto e finito ai piedi delscenico. Il cantante e leader dei Maneskin, il gruppo ...