Dall’Ungheria l’appello del Papa all’accoglienza | “Basta chiudere le porte a chi ‘non è in regola’”

(Di domenica 30 aprile 2023) Budapest – “È triste e fa male vederechiuse: lechiuse del nostro egoismo verso chi ci cammina accanto ogni giorno; lechiuse del nostro individualismo in una società che rischia di atrofizzarsi nella solitudine; lechiuse della nostra indifferenza nei confronti di chi è nella sofferenza e nella povertà; lechiuse verso chi è straniero, diverso, migrante, povero”. Nell’ultimo giorno di Viaggio Apostolico in Ungheria,Francesco celebra messa nella suggestiva piazza Kossuth Lajos. Il Pontefice si concede un bagno di folla con alcuni giri inmobile tra i fedeli convenuti, circa cinquantamila secondo le stime ufficiali. Diverse le autorità presenti: in prima fila la Presidente ungherese Katalin Novak e il Primo Ministro Viktor Orban. ...

