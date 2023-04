Dall’Orsa killer alla guerra ai neologismi | riflessioni sull’Italia

Leggi su ildenaro

(Di domenica 30 aprile 2023) DIARIO LIBERALE di Roberto Tumbarello È incredibile, la preside antimafia della scuola Falcone del quartiere Zen di Palermo è agli arresti Toglieva alimenti dbocca degli alunni e apparecchiature di lavoro. Durante una perquisizione la finanza ha trovato in casa sua computer e anche tablet, bottiglie di vino e birra che ordinava per sé con soldi della scuola. Anche una magistrata arrestata a Latina per corruzione. Sono professioniste colte e con un congruo stipendio.Entrambi personaggi che dovrebbero dare l’esempio. Viviamo in un paese di ladri. Forse, più che per gli sbarchi di migranti, il governo dovrebbe dichiarare lo stato di emergenza per la corruzione dilagante. Vogliono ucciderla perché la chiamano impropriamente Orsama il bosco nasconde altri pericoli Sono sgomento per il continuo stravolgimento della lingua italiana, non da parte ...