Dai voucher al cuneo | tutte le novità del decreto Lavoro

(Di domenica 30 aprile 2023) AGI - L'appuntamento è stasera a Palazzo Chigi. Il confronto tra il governo e i sindacati sul, che sarà approvato domani dal Consiglio dei ministri, si annuncia in salita. La Cgil di Landini critica i tempi ristretti per valutare il testo e accusa l'esecutivo di “arroganza”. Anche l'opposizione attacca. Il governo non si scompone e punta ad aumentare il taglio delfiscale di un altro punto percentuale per i redditi fino a 35 mila euro e a rendere più semplici le assunzioni. Sul tavolo c'è anche la riforma del reddito di cittadinanza: si chiamerà 'assegno di inclusione' e sosterrà gli italiani che non possono lavorare, farà partire i corsi di formazione per gli altri e diminuirà il sussidio per gli occupabili, cancellandolo in caso di rifiuto di un'offerta di. Nel...

La soglia per utilizzare isalirebbe da 10 a 15 mila euro per i lavoratori di imprese del turismo. Più larghe le maglie per i contratti di apprendistato. Saranno potenziati anche i contratti ...più facili soprattutto nel settore del turismo, dove già la giungla delle condizioni di ...le causali saranno affidate al confronto diretto tra datori di lavoro e lavoratori (mediati o non...Abbiamo ricevuto un aiuto finanziario tangibile sotto forma di, che è stato un salvavita ... Questi programmi non sono obbligatori, ma sono frequentati con spirito di aperturanostri ospiti. ...

Decreto lavoro, più contratti a termine e voucher per occasionali fino a 15 mila euro Corriere della Sera

AGI - L'appuntamento è stasera a Palazzo Chigi. Il confronto tra il governo e i sindacati sul decreto Lavoro, che sarà approvato domani dal Consiglio dei ministri, si annuncia in salita. La Cgil di La ...Novità nel decreto in arrivo il primo maggio. Causali più «soft» per i contratti a termine fino a 24 mesi. Apprendistato per over 40 disoccupati nel turismo e incentivi per chi assume «neet» fino a 30 ...