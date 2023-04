Cuori di carciofo al forno ripieni di formaggio di capra | insuperabili

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 30 aprile 2023) Idisono davvero sfiziosi, in questa versione aldidi, però, sprigionano un sapore davvero unico ed inarrivabile. Parliamo di un ortaggio che oltre ad essere delizioso, apporta notevoli benefici all’organismo: ha proprietà eupeptiche, digestive e disintossicanti. Non solo, contiene moltissimi micronutrienti, tra cui i flavonoidi, come la zeaxantina, il betacarotene e la luteina, utili a combattere i radicali liberi. Dal canto suo, ildiha pochissimi grassi, è digeribile e rilascia calcio utile alla salute delle ossa. In breve, state per realizzare un piatto unico nel suo genere, completo di quanto necessario al benessere personale, e tanto tanto goloso. Che aspettate allora? Mettetevi al ...