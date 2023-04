Cuciniamo insieme | focaccia di patate con fave e pancetta

Leggi su panorama

(Di domenica 30 aprile 2023) Per il Primo maggio, festa dei lavoratori, c’è quasi un precetto gastronomico:e pecorino. Noi abbiamo reinterpretato questo classico della gita fuoriporta, della scampagnata con una ricetta che si presta anche nelle sere estive a fungere da antipasto o piatto completo, da accompagnare magari con altri formaggi e un’insalata. La fava, o baccello per dirla alla toscana, al netto di chi è allergico – un consiglio: chiedete sempre agli ospiti perché chi soffre di favismo può avere guai seri e c’è da considerare che questa è la più diffusa tra le allergie alimentari – è davvero un ottimo prodotto dell’orto: ha proteine nobili (meglio dei fagioli per capirci), un buon corredo in vitamine e dà tanti sali minerali e tanta fibra. Ed è anche molto buona. Se come vegetariani ammettete il consumo di formaggio nel vostro regime alimentare questa ricetta, con una minima ...