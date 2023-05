Cucine da Incubo 9 | il Gimmy Giò di Colle Val D’Elsa chiede aiuto allo chef Cannavacciuolo

(Di domenica 30 aprile 2023)da9 -alGiò E’ ilGiò il ristorante da salvare nel quinto appuntamento dida, in onda stasera su Sky Uno. Vediamo insieme quale nuova impresa dovrà affrontare loAntoninoda9:Giò Il ristoranteGiò si trova aVal, in provincia di Siena. Ha una gestione storica perché il suo staff è al lavoro da più di venti anni. I proprietari sono infatti Michele e sua moglie Emanuela, mentre ai fornelli si trovano le due cuoche storiche Silvana e Maria, coadiuvate da Rosa, che è una new entry all’interno del gruppo. Nel locale ...

Nella quinta puntata, Antonino Cannavacciuolo è a Colle Val D'Elsa, in provincia di Siena , al ristorante "Gimmy Giò" . Dopo aver provato in prima persona il menù, lo Chef osserva lo staff al lavoro e,...Ha avuto qualche piccola soddisfazione come assistente alla regia di 'da', ma il suo sogno, non ancora raggiunto, rimane Hollywood.Domenica 30 aprile, in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, una nuova puntata dello show con lo chef napoletano. Stavolta alle prese col ristorante Gimmy Giò, a Colle Val d'Elsa. Sempre ...

Cannavacciuolo è in Toscana: Cucine da incubo, un nuovo episodio LA NAZIONE

E’ il Gimmy Giò il ristorante da salvare nel quinto appuntamento di Cucine da Incubo, in onda stasera su Sky Uno. Vediamo insieme quale nuova impresa dovrà affrontare lo chef Antonino Cannavacciuolo.Stasera in TV, Domenica 30 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali cana ...