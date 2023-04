Cuba senza benzina | salta la parata del Primo Maggio Ma arriva l’inviato della Russia

(Di domenica 30 aprile 2023) Ail, la Giornata Internazionale dei Lavoratori, sarà da dimenticare. Per ini ma soprattutto per le autorità del regime post castrista. Non ci sarà infatti il tradizionale corteo con milioni di persone in marcia attraverso la PiazzaRivoluzione dell’Avana. La piazza sarà vuota dopo che il Partito Comunistano ha annullato i festeggiamenti a causapenuria diche sta paralizzando l’economia dell’isola. A riportare la notizia è il quotidiano inglese The Guardian. Lunghe code di automobilisti aper rifornirsi di. Foto Twitter @GenteNoticiasI rapporti fra L’Avana e Mosca In queste ore, tuttavia, il presidenteno Manuel Diaz-Canel ha ricevuto ...

...commentatori serve a indebolire il 1° maggio e a contrapporre i lavoratori poveri dai poveri... Il 1° maggio in Italia: ha ancora senso riunirsi Dal 1891, nello stesso giorno in Italia, a, ...

