Crosetto “La linea sui vincoli di bilancio? Così l’Ue si dimostra miope”

(Di domenica 30 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Solo uno scivolone parlamentare”.il ministro della Difesa, Guido, in un’intervista al Corriere della Sera, commenta quanto avvenuto giovedì scorso alla Camera per l’approvazione del Def. “Il governo non c’entra. Quel che è mancato – sotto– è la banale conta dei deputati in Aula. Se ci si accorge che alcuni sono assenti, ci si attiva per recuperare tempo e numeri. E’ il quotidiano lavoro burocratico dei gruppi”. Secondo il ministro “la soluzione per non andare sotto in Aula è meramente organizzativa, è una questione di disciplina interna”.A proposito della proposta Ue del nuovo patto di Stabilità, afferma: “è il segno di una miopia della Ue non capire che alcune spese, come la Difesa in epoca di guerra, andrebbero scorporate dai...