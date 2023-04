Cristiano Ronaldo smentisce la rottura con Georgina | l’ultima foto social è

" Osimhen è un buon goleador e Kvaratskhelia è un grande dribbling - man ma non sono due giocatori del livello di Messi o. La loro fortuna è che hanno alle spalle Lobotka, Anguissa,...... ''Meglio non parlare più della Juventus sennò qualcuno si offende ma proprio la Juve si è rovinata per. Parlano poco della Fiorentina su alcuni media nazionali Da quando Cairo è ...... Alex Telles non farà rientro tra le fila dei Red Devils dopo il prestito al Siviglia : per il brasiliano c'è l'interesse del club saudita, in cui ritroverebbe l'ex compagno

Pres. Al Nassr: “Truffato due volte in vita mia. Prima per un kebab, poi da Cristiano Ronaldo” Alfredo Pedullà

Cristiano Ronaldo ha postato una foto sui social che lo ritrae assieme a Georgina, smentendo così i rumors sulla loro crisi ...Quattro a due all'Almeria, sigillo finale di Rodrygo: i blancos si portano a -8 da Xavi, coi blaugrana in campo più tardi col Betis ...