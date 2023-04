Cricca | dopo l’eliminazione da Amici 22 | “La cosa più importante che mi porto”

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 30 aprile 2023) La settima puntata del serale di22 ha decretatodel cantante romagnolo. Già uscito nella fase del pomeridiano, riammesso grazie al pongo regolamento per la prima volta nella storia del talent show, non era molto apprezzato sui social. In tanti Leggi anche: Dove vedere la replica di22post eliminazione: “Alla fine sono arrivato quasi alla finale” Il cantante originario di Riccione si è detto felice dell’esperienza vissuta ad22. Si è divertito, ha aperto il suo orizzonte mentale ed è cresciuto tanto. L’aspetto piùche si porta dall’esperienza vissuta nel talent show di Canale 5, è quello dell’imparare a convivere con le persone senza pregiudizi. “Mi mancherà tutto” ha ammesso il cantante del team di ...