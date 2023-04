Cremonese-Verona oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023), domenica 30 aprile, laA 2022/23 non si ferma e andrà in scena il 32esimo turno stagionale. Manca sempre meno al termine della massimaitaliana e tra le tante partite interessanti in data odierna, spicca, alle ore 15.00, il match tra. Gli uomini di Davide Ballardini e quelli di Marco Zaffaroni si affronteranno in un vero e proprio scontro salvezza: una di quelle partite da dentro o fuori. La posta in palio è altissima. Da una parte i grigiorossi, 19esimi in classifica con 19 punti racimolati in 31 partite, avranno probabilmente l’ultima opportunità per continuare a sognare la permanenza inA. Abbandonato definitivamente, in settimana, il sogno Coppa Italia (eliminazione in semifinale a seguito del doppio confronto perso con la Fiorentina), ...