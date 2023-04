Cremonese-Verona | alta tensione allo Zini | la salvezza passa da qui

(Di domenica 30 aprile 2023)nel match di oggi: ladelle due squadreda questa sfida In campo oggiin una sfidadelicata per la Serie A. I giblù hanno bisogno di un successo per sfruttare l’ultimo passo falso dello Spezia ed operare così il sorpasso in classifica, portandosi fuori dalla zona calda. E i grigiorossi? Ultimi praticamente da sempre, i lombardi possono continuare a sperare di fare l’impresa solamente vincendo. Difficile, ma Ballardini non ha mai smesso di crederci.

Scontro ad alta tensione in zona retrocessione tra. Padroni di casa penultimi a 19 punti e all'ultima spiaggia per davvero. Gialloblù, invece, terzultimi a quota 26 e con la possibilità di impossessarsi per la prima volta in ...I diffidati di, ecco chi sono i gialloblù a rischio squalifica in vista della successiva sfida contro l' Inter. Gli emiliani affronteranno i veronesi in una partita di fondamentale importanza per ...Laospita ilin una sfida fondamentale per la salvezza. Una sfida da dentro o fuori dove sarà importante capitalizzare anche l'entusiasmo per la vittoria sull'Empoli di due turni fa. Ma ...

Cremonese-Hellas Verona: i convocati US Cremonese

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La Cremonese si gioca molto, se non tutto, nella gara di oggi, domenica 30 aprile, dello Zini contro il Verona. I grigiorossi sono penultimi a 7 lunghezze di distanza ...