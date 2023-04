Cremonese-Verona 1-1 | i gialloblù agganciano lo Spezia

(Di domenica 30 aprile 2023) (Adnkronos) – Pareggio per 1-1 train un match della 32/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Zini di Cremona. Al vantaggio dei padroni di casa con Okereke al 9?, risponde Verdi al 75?. I padroni di casa giocano in dieci dal 62? per l’espulsione di Quagliata. In classifica iloal 17° posto con 27 punti, mentre i grigiorossi restano penultimi a quota 20. L'articolo proviene da Italia Sera.

Un pareggio acciuffato per i capelli, che serve alper agganciare lo Spezia al quart'ultimo posto. I gialloblù se la sono vista brutta contro unache ha dominato il primo tempo andando in vantaggio con Okereke, mentre nella ripresa, ......30 Novara - Conegliano 1 - 3 19:30 Bergamo - Pinerolo 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Inter - Lazio 3 - 1 15:001 - 1 15:00 Napoli - Salernitana 1 - 1 15:00 Sassuolo - Empoli 2 - 1 18:...Commenta per primo- Hellas1 - 1 Montipò 6,5 : Non perfetto sulla rete del vantaggio di Okereke, ma si riscatta con un intervento prodigioso su Ciofani nel primo tempo e su Dessers nel secondo. Magnani ...

Cremonese-Verona 1-1, gol e highlights: Verdi risponde a Okereke Sky Sport

Berardi stende l’Empoli per 2-1. Finisce 1-1 il match salvezza tra la Cremonese e il Verona nella partita valida per la 32ª giornata di campionato. Il match salvezza tra Cremonese e Verona termina 1-1 ...Cinque gol in due partite che potrebbero valere molto nella corsa salvezza. Sassuolo batte in extremis l'Empoli, Verona pareggia in rimonta contro la Cremonese. Questo l'esito delle due sfide salvezza ...