Cremonese-Verona 1-1 | i gialloblù agganciano lo Spezia

I padroni di casa in dieci dal 62' per l'espulsione di Quagliata Pareggio per 1-1 train un match della 32/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Zini di Cremona. Al vantaggio dei padroni di casa con Okereke al 9?, risponde Verdi al 75?. I padroni di casa giocano in dieci dal 62? per l'espulsione di Quagliata. In classifica iloal 17° posto con 27 punti, mentre i grigiorossi restano penultimi a quota 20.