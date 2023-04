Cremonese-Hellas Verona 1-1 | Zaffaroni | “Buona reazione dopo il gol subito”

Leggi su sportface

(Di domenica 30 aprile 2023) “Oggi era una gara molto complicata, innanzitutto da un punto di vista tecnico perché lasoprattutto sul suo campo ha sempre messo in grandissima difficoltà gli avversari e ultimamente qui ha fatto risultati”. Così Marco, tecnido dell’il pareggio per 1-1 allo Stadio Zini di Cremona. “Abbiamopreso gol, la squadra è stata brava a reagire e rimettersi in partita. Nel finale la foga e la troppa voglia di fare risultato pieno ci ha fatto perdere gli equilibri e secondo me in quella fase di gioco dovevamo essere più equilibrati”. Sulle decisioni arbitrali: “Questa era una gara difficile per entrambe le squadre e sicuramente anche per gli arbitri perché nel finale di stagione gli stati d’animo sono molto accesi, però l’arbitro ha preso le sue ...