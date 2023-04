Cremonese-Hellas Verona 1-1 | il tabellino

Serie A - Le formazioni ufficiali diVerona.(4 - 3 - 1 - 2): Carnesecchi; Lochoshvili, Aiwu, Vasquez, Valeri; Pickel, Castegnetti, Meité; Galdames; Okereke, Ciofani. All: Ballardini VERONA (3 - 4 - 2 - 1): ...... se vince l'esce per la prima volta dalle ultime tre posizioni e finisse oggi il campionato sarebbe salvo. Chi vincerà Appuntamento alle ore 15 di domenica 30 aprile.- Verona sarà ...Sono 64 i precedenti tra le due squadre, con l'che ha vinto 23 volte contro le 21 della. Per 20 volte è uscito il segno X. Equilibrio anche per quanto riguarda le reti segnate, con l'...

Cremonese - Verona (1-1) Serie A 2022 la Repubblica

SERIE A - Allo Zini decidono i gol di Okereke nel primo tempo e di Verdi nella ripresa: i grigiorossi rimangono a -7 dai veneti che agganciano lo Spezia e la zo ...Valeri 6: Vince il duello con Depaoli, che proprio non riesce a stargli dietro. Ci prova un paio di volte dalla distanza. Pickel 6: Come esterno del 4-2-3-1 può correre di più e impostare di meno, riv ...