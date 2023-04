Cremonese e Verona si dividono la posta! Verdi risponde ad Okereke

(Di domenica 30 aprile 2023)termina con il punteggio di 1-1. Alla rete dei padroni di casa di, nel 1?,la rete dial 45? PARI – Termina in pari. Il match si chiude con il punteggio di 1-1, con un pareggio che non accontenta nessuna delle due formazioni, alla ricerca di importantissimi punti in chiave salvezza. I padroni di casa partono forte e trovano il vantaggio all’8? con, che ruba palla a Depaoli e batte Montipò con un tiro sul secondo palo. I padroni di casa provano a difendersi con ordine ma gli ospiti premono e sfiorano più volte il pareggio. Al 62? l’episodio che cambia la partita: larimane in 10 dopo l’espulsione di Quagliata, reo di aver colpito con un pugno Dawidowicz. Gli ...

CALCIO - SERIE A 12:30 Inter - Lazio 3 - 1 15:00 Cremonese-Verona 1 - 1 15:00 Napoli - Salernitana 1 - 0 15:00 Sassuolo - Empoli 0 - 1

Con un gol per tempo Verona e Cremonese si dividono la posta in palio. Allo Zini è 1-1 deciso dalle marcature di Okereke per i lombardi e di Verdi per i veneti che hanno giocato praticamente tutta la ...SERIE A - Allo Zini decidono i gol di Okereke nel primo tempo e di Verdi nella ripresa: i grigiorossi rimangono a -7 dai veneti che agganciano lo Spezia e la zo ...