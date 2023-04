Cremonese | Ballardini | 'Ho dato un buffetto ai ragazzi | penso già al Milan Quando si parla dell'arbitro'

...laresta in dieci per l'espulsione di Quagliata per gioco scorretto nei confronti di Dawidowicz: Doveri viene richiamato al Var per rivedere l'azione ed espelle il grigiorosso.......17' laresta in dieci per l'espulsione di Quagliata per un intervento nei confronti di Dawidowicz: Doveri viene richiamato al Var per rivedere l'azione ed espelle il grigiorosso....(4 - 3 - 1 - 2): Carnesecchi; Aiwu, Vasquez, Lochoshvili (34' st Buonaiuto), Valeri; ... Allenatore:. Verona (3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Magnani (39' st Ceccherini), Hien, Dawodowicz; ...

LIVE TMW - Cremonese, Ballardini: "Il rosso a Quagliata una leggerezza" TUTTO mercato WEB

"La Cremonese nelle difficoltà e considerando che veniva dalla partita di giovedì sera e l'importanza di quella di oggi ha fatto ...Una bella Cremonese non basta per fare risultato pieno contro il Verona: allo Zini termina 1-1 e la retrocessione, per i grigiorossi, si fa sempre più vicina. Verona opaco, ma il punto è comunque vita ...