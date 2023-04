Così Julian Assange e WikiLeaks hanno salvato la libertà di informazione

Il distacco dai Red Devils restadi 6 punti, ma con due partite giocate in più rispetto a loro.degli Spurs è a caccia di un nome importante e per questo la preferenza è per uno tra..."Nomina legata alla pavidità e al tradimento politico questo è evidente".l'ex M5s Alessandro Di Battista , a margine della presentazione del libro ' Il processo aAssange, storia di una persecuzione ', commenta la nomina dell'ex ministro a inviato speciale per ...Voglio dire, se sieteimparziali, non dovreste almeno dire 'Ok, Zelensky stava per portarci sull'orlo della Terza guerra mondiale' Sarebbe giusto. MentreAssange marcisce in carcere, ...

'Il processo a Julian Assange', presentato in Fnsi il libro di Nils Melzer Fnsi