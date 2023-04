Cosa non va nella bozza del nuovo Patto di stabilità L’analisi di Polillo

Leggi su formiche

(Di domenica 30 aprile 2023) Mentre la politica sembra arrancare – la brutta figura in Parlamento nel voto sullo scostamento di bilancio – il Paese mostra segni importanti di resilienza. Quasistessa ora in cui si era consumato quel pasticciaccio, l’Istat certificava un piccolo miracolo. Quella crescita del Pil – dato ancora provvisorio – del primo trimestre dell’anno pari allo 0,5 per cento. Misura inaspettata non solo rispetto a precedenti previsioni, ferme a un modestissimo 0,1 per cento. Ma tale da suscitare un certo imbarazzo negli osservatori internazionali, costretti a prendere atto che l’Italia insieme alla Spagna erano cresciute più della Francia, con il suo modesto 0,2 per cento. Per non parlare della Germania, con la sua crescita zero. Nei giorni precedenti non erano mancati giudizi allarmati sulla tenuta dei titoli italiani. Moody’s aveva paventato il declassamento, evocando il ...