Cosa mi ha detto il papà del ragazzo ucciso dall' orso | Vittorio Feltri | una telefonata pazzesca

(Di domenica 30 aprile 2023) Mi ha telefonato il padre del'orsa in Trentino. La nostra è stata una conversazione civile, benché lui avendo letto i miei articoli su Libero e avendomi ascoltato in tv sapesse perfettamente della mia simpatia verso i plantigradi, al punto di essere contrario all'abbattimento dell'assassina. Questo signore pacato e ragionevole mi ha raccontato quello che succede sui monti dove abita, luoghi che io ho visto di sfuggita e non conosco nei dettagli. Egli mi ha, e non ho motivo di dubitare della sua sincerità, che suo figlio, laureato in scienze dello sport, raramente faceva quattro passi nei boschi, e usava per meglio camminare due racchettine utili a deambulare in equilibrio. Ed ha aggiunto che quel tragico giorno non era salito sulle vette ma si era limitato a raggiungere i settecento metri, ...

Insomma, non èche la nuova quota di prestiti Pnrr che rimarranno inutilizzati dai Paesi Ue a fine estate chiesta dall'Italia sia davvero necessaria all'attuazione del piano. È, per il momento, ...Cheimpedisce che una proposta seria su questo tema giunga in Parlamento In fondo è nell'... Del resto è la ministra Calderone che hache mancano i profili per un milione di posti di cui le ...Quando ha iniziato a lavorare al suo filmdoveva aggiustare dentro di sé 'Non lo so, e anche ... Qualche anno fa hache da giovane voleva andarsene a tutti i costi dal suo paese, Lauria, se ...

Pnrr, Giorgetti: «Sulla terza rata questione di ore». Ecco quanto vale e a cosa serve Il Sole 24 ORE

L'ultima volta che Inter e Milan si affrontavano in semifinale di Champions League, Adriano Galliani era alla guida del club rossonero: "Intanto Milano ha qualcosa che non ...Raniero Monaco Di Lapio è nato a Londra, il 25 gennaio 1983 e ha 40 anni di età. È un attore ed ex modello italiano. Raniero Monaco Di Lapio: età, fidanzata e vita privata Per quanto riguarda la sua v ...