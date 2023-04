Cosa c' è dietro Sono furibondo Al Bano distrugge Pupo in Russia | un terribile sospetto

(Di domenica 30 aprile 2023) Stupore e scandalo per la scelta di, che canterà a Mosca al festival russo, il Sanremo dello zar Vladimir Putin. Una scelta oggettivamente inaccettabile, quella di mettersi al servizio di un regime sanguinario che sta massacrando e uccidendo nella guerra in Ucraina. Molte le voci critiche che silevate contro. E tra queste anche quella di AlCarrisi, un altro artista molto apprezzato inil quale, però, da che guerra fu ha fatto delle scelte profondamente differenti. "Questa notizia mi lascia perplesso. Non posso rispondere per. Non soci siae non lo voglio neanche sapere.arrabbiato. Non mi fa piacere sapere che lui andrà lì", commenta AlCarrisi intervistato dal ...

i grandi risparmi si nasconde quasi sempre la truffa. Un altro elemento da verificare sempre è che il lucchetto che si trova in alto a destra del logo dell'assicurazione deve essere sempre ...si celiquell'incapacità è uno dei meriti di questo libretto ipnotico, privo di superfetazioni, impegnato a portare alla luce il senso di pagine così spiazzanti e abissali da essere ...Harris de La signora Harris va a Parigi, a una donna politica capace di qualsiasiper ... racconta di un mondo lontano dal cittadino medio, in cui il benessere del mondo viene combattutole ...

Myrta Merlino, la soffiata: "Governo sotto in aula Cosa c'è dietro davvero" Liberoquotidiano.it

cosa lo ha reso cattivo, chi è l’uomo che si nasconde dietro il capitano detestabile. Per me era fondamentale capire chi fosse. Non credo abbia senso interpretare un cattivo senza interrogarsi su di ...«Questa notizia mi lascia perplesso. Non posso rispondere per Pupo. Non so cosa ci sia dietro e non lo voglio neanche sapere. Sono arrabbiato. Non mi fa piacere sapere che lui ...