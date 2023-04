Corteo fino al Maradona per Napoli-Salernitana | gli ultras suonano la carica! VIDEO

(Di domenica 30 aprile 2023) È partito alle ore 9 di questa mattina ildi tifosi che da Piazza Giambattista Vico (zona San Carlo all’Arena) arriveràallo stadio Diego Armando. Tra i tifosi presenti anche tanti gruppiche con fumogeni azzurri, cori e striscioni hanno reso caldo l’ambiente sin dalle prime ore del mattino. Bellissime immagini che caricano maggiormente la tifoseria in vista della grande sfida tra, match che potrebbe consentire agli azzurri di laurearsi campioni d’Italia per la terza volta nella loro storia.

Provincia. Il Primo Maggio in Italia si celebra la Festa dei Lavoratori. Di seguito l' elenco delle iniziative in programma nel savonese. Il concentramento è previsto alle ore 10.00 in Piazza Sisto IV ...