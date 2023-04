Cornetti deliziosi con soli 3 ingredienti | la colazione perfetta per te!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 30 aprile 2023) La mattina non hai voglia di preparare nulla di elaborato per lama non hai nessuna intenzione di rinunciare al gusto? Bene, qui di seguito troverai il compromesso perfetto per realizzare deifantastici utilizzando solo 3 semplici. Iche andremo a preparare saranno perfetti per cominciare la giornata con lo stomaco pieno di dolcezza. Facilissimi da preparare impiegherai solo un minuto anche di prima mattina e con un piede ancora dentro il letto. I treda utilizzare, reperibili anche nelle cucine poco vissute, sono: Marmellata di fragole 250 gr di pasta sfoglia 1 tuorlo d’uovo per creare con soltanto 3una ricetta semplice ma deliziosa. In poche mosse realizzerai deiperfetti per goderti ...