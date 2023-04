Coppa d’Olanda | il Psv supera l’Ajax ed è campione

(Di domenica 30 aprile 2023) Il Psv si aggiudica laai calci di rigore, dopo l’1 a 1 finale, nella supersfida contro i rivali delIl Psv si aggiudica laai calci di rigore, dopo l’1 a 1 finale, nella supersfida contro i rivali del. Fabio Silva è il rigorista decisivo per il Psv che ha decretato la fine dell’incontro. Per i lancieri decisivi gli errori dagli undici metri di Brobbey, Timber e Alvarez.

Trionfa il PSV Eindhoven nella finale di2022/2023 contro l'Ajax. La gara, giocatasi al de Kuip di Rotterdam, si è chiusa nei 90 in parità. Autogol di Branthwait al minuto 42 , pareggio di Thorgan Hazard al 67 , su assist di ...... facile prevedere almeno un gol per squadra così come nella finale ditra Ajax e PSV. Pronostici: la scelta del VeggenteFiglio'arte (suo papà Pierre ha giocato anche fra le fila del Celtic, del Benfica e del Feyenoord)...breve parentesi emiliana del secondo semestre del 2021 (appena 5 apparizioni tra Serie A e...