Cooper | il cane che fugge e fa 64 chilometri per tornare dal padrone che lo aveva abbandonato

(Di domenica 30 aprile 2023) Copper, un Golden retriever da salvataggio sembrava sparito nel nulla. Ilè sfuggito ai suoi nuovi proprietari e per decine di giorni nessuno è riuscito a dare sue notizie. La famiglia, preoccupata,anche pubblicato degli annunci per tentare di rintracciarlo. La storia è pero terminata...

... Karen Gillan (Nebula) Dave Bautista (Drax), Pom Klementieff (Mantis), Bradleycome voce in ... per il villain, L'Alto Evoluzionario; Will Poulter, e Maria Bakalova per la voce del'spaziale'...... Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillian, Pom Klementieff, Sean Gunn, Bradley(Rocket), Vin Diesel (Groot) e Maria Bakalova (voce di Cosmo ilspaziale) - a cui si aggiungono le new ...... Dave Bautista è Drax il Distruttore; Vin Diesel è la voce di Groot; Bradleyè la voce di ... principale villain della storia, mentre Maria Bakalova darà voce alspaziale Cosmo. Quando esce ...

Dai litigi agli abbracci: ecco come il cane Cooper ha conquistato il ... La Stampa

Una famiglia voleva sbarazzarsi del proprio cane, ma lui non l'ha fatto: ha camminato per 40 miglia verso casa, con grande sorpresa del suo nuovo ...Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...