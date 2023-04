Conferenza stampa “Primo Maggio 2023” | Ambra | “Un flusso a ritmo nuovo che dobbiamo ascoltare”

(Di domenica 30 aprile 2023) Dopo la presentazione in Rai lo scorso 26 aprile Metropolitan Magazine vi racconta gli ultimi dettagli sul Concertone direttamente dalladelsvoltasi nel backstage di Piazza San Giovanni. I tre rappresentanti sindacali Luigi Giove (CGIL), Daniela Fumarola (CISL), Emanuele Ronzoni (UIL), dei conduttoriAngiolini e Fabrizio Biggio, l’event manager Massimo Bonelli, Domenico Cosentino Capo Struttura Rai, Ema Stockholma speaker e dj, hanno illustrato il programma del megashow in diretta domani 1dalle 15:15 su Rai 3, Radio due e Raiplay. Attesissimo il ritorno di Luciano Ligabue dopo diciassette anni dall’ultima volta sul palco della Venue capitolina, dove proporrà l’ultimo singolo Riderai: il rocker di Correggio sarà allo ...

MILANO - Correre e ancora correre per vincere, la Lazio non si deve sentire vicina all'obiettivo Champions League. Maurizio Sarri inè stato chiaro: servono altri punti per rimanere in alto. Si gioca contro l'Inter dell'ex Inzaghi, in lotta per il quarto posto e rilanciata dalle ottime prestazioni di Champions e ...Ladi Allegri porta con sé delle inevitabili riflessioni. La prima è l'evidente nervosismo che da qualche settimana lo attanaglia. Si è passati dal mano nella mano dell'ultima sfida in ...Fecero unadopo quel fatto e c'era tutto il mondo. Parlo con il mio capo a 'La Repubblica' allora e con l'avvocato storico di Maradona, gli consegno e regalo la mia foto più famosa. ...

A Bari senza tre pedine chiave come Giraudo, Crociata e Lores Varela, ma il tecnico granata ha fiducia nei suoi giocatori in vista della gara di lunedì 1 maggio alle ore 15:00 al San Nicola e valida p ...Nella mattina di sabato 29 Aprile 2023, presso la Sala delle Lapidi del Comune di Velletri, si è svolta la conferenza stampa sul piano di recupero del centro storico della città di Velletri. In provin ...