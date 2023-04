Concertone del Primo Maggio | il cast e la scaletta | Ambra e Fabrizio Biggio al timone del Concertone | Ligabue superospite insieme ad Emma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) Tutto pronto per la 33esima edizione deldel, che si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano. A presentare la lunga maratona musicale di nove ore al via dalle ore 15:15 alle 00.15 in diretta su Rai3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia (con una pausa dalle 19 alle 20 per le edizioni dei Telegiornali) sarà per la sesta volta consecutivae assieme alla new entry, reduce dal successo di “Viva Rai2” al fianco di Fiorello. Il claim che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per la Festa dei lavoratori 2023 è: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto ricordare la festa in musica, ieri parlando da Reggio Emilia, in occasione della Festa del lavoro: “Auguro ...