Concerto Primo Maggio | Edoardo di Mare Fuori nel cast | caos per la scelta della canzone

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 30 aprile 2023) C’è trepidazione per ildelche andrà in onda su Rai 3 in diretta da Piazza San Giovanni in Laterano, Roma. Tra i tanti ospiti attesi sul palco spicca anche uno dei volti più amati del momento. Stiamo parlando di Matteo Paolillo, meglio conosciuto comedi. L’attore si esibirà insieme a tanti altri artisti e la polemica non è tardata ad arrivare. Non per la sua presenza, bensì per lache porterà, la quale potrebbe essere quella cantata da Clara Soccini (Crazy J).dinelTra gli artisti che si esibiranno Piazza San Giovanni in Laterano per il ...