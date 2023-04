Concerti e manifestazioni stravolgono la viabilità | strade chiuse e bus deviati

(Di domenica 30 aprile 2023) Due giorni di eventi nella Capitale tra, fiere e street food per tutti i gusti. In attesa del Concertone di piazza San Giovanni di domani, per i romani è in arrivo un lungo week end ricco di appuntamenti ma anche chiusure e deviazioni al traffico che stravolgeranno la mobilità cittadina obbligando residenti e turisti a file interminabili in entrata ed uscita dalla città. Boom di presenze alla Fiera di Roma, dove da ormai diversi giorni si sono formate code interminabili di visitatori pronti ad accedere all'evento «Roma Incontra il Mondo», il più grande Festival d'Europa, una manifestazione ricca di spettacoli folkloristici,, stand e fast food tipici del mondo mediorientale, asiatico ed internazionale. Aperto al pubblico romano dal 22 aprile, il festival potrà esser visitato fino a domani con un biglietto unico che consentirà agli ...

per bambini dai 0 ai 11 anni assieme ai genitori:educativi secondo il format MUSA - ConcertsTM di Andrea Apostoli, a cura di Roberta Garrione, Insegnante AIOAM. Saladella ...Iniziative con, dibattiti e cortei anche a Pavia, Sondrio, Montagna in Valtellina frazione ... Altrea Cortona, Lucignano, Monte San Savino, Stia, San Giustino Valdarno. In ...... di proprietà del Comune di Palermo, per lo svolgimento dei duedi Vasco Rossi, in ... percoinvolgenti un interesse cittadino, pur nel rispetto del calendario calcistico, degli ...

Primo Maggio, festa dei lavoratori: cortei, manifestazioni e concerti a ... IL GIORNO

Cortei, spettacoli teatrali, musica, confronti e dibattiti in decine di città grandi e piccole in tutta Italia. Cgil, Cisl, Uil hanno scelto Potenza per la tradizionale manifestazione, che si tiene a ...Molti gli appuntamenti che animeranno il fine settimana in attesa delle celebrazioni della Festa dei Lavoratori, tra concerti musicali, manifestazioni, mostre e attività all'aria aperta ...