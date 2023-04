Con Abang Adik | la Malaysia vince al Far East Film Festival

Leggi su udine20

(Di domenica 30 aprile 2023) Un elegantissimo abito in tulle, un microfono e una rosa tra le dita, una voce che sembra arrivare dal mondo delle favole: Baisho Chieko, regina del cinema giapponese, ha appena ricevuto il Gelso d’Oro alla Carriera e ringrazia il pubblico di Udine improvvisando una canzone… Se fosse obbligatorio cristallizzare il Far25 in un solo fotogramma, sarebbe sicuramente questo: un istante di pura magia che contiene tutto il significato di un dialogo tra Oriente e Occidente iniziato nel 1999. Una lunga storia d’amore e di cinema che, negli ultimi 9 giorni, ha portato a Udine 60 mila spettatori. FEFF25 – Udine – Far2023 – Teatro Nuovo Giovanni da Udine and Cinema Visionario – from 21st to 29th of April 2023 – Photo © 2023 Riccardo ModemaProprio il ...