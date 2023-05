Compie 232 anni la prima Costituzione d' Europa

(Di domenica 30 aprile 2023) AGI - Lainvide la luce in Polonia il 3 maggio 1791. Per il contemporaneo Edmund Burke (1729-1797) era una delle «una delle migliori mai toccate in sorte a una nazione». Solo gli Stati Uniti, nascendo da un'esperienza storica particolare, si erano dotati il 4 marzo 1789 di una carta costituzionale, ma quella polacca era più moderna, era rivoluzionaria e quindi temibile per il sistema conservatore continentale. Segnò il punto politicamente e moralmente più alto e purtroppo quello di non ritorno della Polonia che pagò quel ponte gettato verso il futuro con la terza spartizione e la scomparsa per 123dalla cartina europea. Fu voluta dal re Stanis?aw II August Poniatowski (1732-1798), aristocratico già amante di Caterina II di Russia, e di lontane origini italiane. La Polonia nel 1772 ...

La prima Costituzione d'Europa compie 232 anni Tag24

