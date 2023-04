Come funzionano le Info-Ops pro Cina in rete L’analisi di Berger

Leggi su formiche

(Di domenica 30 aprile 2023) Che lastia cercando di presentarsi agli occhi della comunità internazionaleattore benevolo sotto il profilo comunicativo non è di certo notizia dell’ultima ora. Fin dai tardi anni Novanta i documenti ufficiali del governo riportano la dicitura “Discourse Power”, quella capacità di media e istituzioni di Pechino di raccontare efficacemente la visione cinese del mondo in maniera efficace e convincente all’audience locale prima, estera poi. Concetto espresso in maniera puntuale anche da Xi Jinping, con il presidente attivamente impegnato a riproporre questa formula in numerosi interventi pubblici e dichiarazioni sin dal suo insediamento nel 2013. Rafforzare le capacità di influenza del Dragone fuori dai confini nazionali passa attraverso forti iniziative pubblicheil potenziamento dell’apparato di media e agenzie stampa ...