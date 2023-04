Come far germogliare e piantare i semi di limone

Leggi su dilei

(Di domenica 30 aprile 2023) Ilè un agrume che caratterizza il paesaggio del Mediterraneo, profumando l’aria con il suo inconfondibile aroma e insaporendo i piatti della cucina locale. Si tratta di una pianta resistente e relativamente facile da coltivare: non serve molto spazio per riuscire a raccogliere con il tempo i propri limoni a km 0 direttamente in giardino o sul terrazzo. Sono quindi diversi i motivi per i quali l’agrume del colore del sole suscita l’attenzione dei cultori del green, che si domandanodiper avere a disposizione dei gustosi frutti ‘fatti in casa’. Scopriamolo insieme. Coltivare limoni dal seme: cosa serve? Cominciamo a ‘sporcarci le mani’ e vediamosi pianta un seme dinella terra. Si tratta di un processo che richiede maggior ...