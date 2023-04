Colpisce una donna al volto e la rapina | arrestato un 32enne

(Di domenica 30 aprile 2023)unaale la: a bloccare l’uomo una guardia giurata accorsa per soccorrere la vittima Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Arnaldo Lucci, hanno notato una guardia giurata che aveva bloccato un uomo resosi responsabile di unaai danni di una. I poliziotti hanno accertato che quest’ultima, mentre si trovava all’altezza della chiesa di Sant’Anna alle Paludi, era stata avvicinata dall’uomo che, dopo averla colpita al, si era impossessato del suo telefono cellulare per poi darsi alla fuga in direzione di piazza Garibaldi; in quel momento, laaveva attirato l’attenzione di una guardia giurata che aveva bloccato ...

E'pura formalità, ovviamente (i partenopei hanno ora 18 punti di vantaggio su sei gare da ...di gioco allo stadio Diego Armando Maradona quando l'uruguaiano Mathías Olivera Miramontesdi ...... Verdi raccoglie un cross da sinistra e con un tiro che fa picchiare la palla per terra inventaparabola che si infila in porta. Al 41' grandissima occasione sprecata da Dessers chedi ...... ciò comporterebbe l'impegno a soddisfare tutti i parametri di riferimento richiesti dall'ordinamento Ue per la legge antiterrorismo che ad oggi è ancora largamente estensiva e che...

Colpisce la moglie con una sedia, poi lancia statua Padre Pio, arrestato Quotidiano di Sicilia

Carlos Augusto ha attirato le attenzioni di una big di Serie A: il brasiliano potrebbe lasciare il Monza in estate. L’esterno mancino sta disputando un ottimo campionato: le sue prestazioni hanno ...A due giorni dalla strage di una famiglia a Cleveland in Texas, si allarga la caccia all’uomo per arrestare Francisco Oropeza, il 38enne di origine messicana accusato di aver ucciso venerdì sera con u ...