Collezionismo | hai ancora uno di questi 4 famosi film in vhs? può valere un capitale

Leggi su blowingpost

(Di domenica 30 aprile 2023) Qui in redazione scommettiamo che moltissimi di voi sonoin possesso di videoregistratori e vecchie videocassette, supporti che oramai già da un pezzo sono stati soppiantati dai DVD prima, e dallo streaming digitale poi. Forse pochi di voi sanno però che esiste un vero e proprio mercato collezionistico dedicato ai contenuti multimediali su videocassetta, e propriocollezionisti sono disposti a spendere vere e proprie fortune per accaparrarsi determinati titoli. Scopriamo tutto all’interno dell’articolo di oggi! Come accennato nell’introduzione, la nota testata internazionale The Sun si è presa la briga di condurre una ricerca inerente ai titoli più pagati dai collezionisti per quel che riguarda le videocassette. Quel che è emerso è un dato molto interessante che fa trasparire quanto i collezionisti siano rimasti affezionati a questa ...