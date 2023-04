Claudia Gerini | “Ho dei corteggiatori ma nessuno ha conquistato il mio cuore”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 30 aprile 2023)attualmente si professa single: dopo la rottura con l’ultimo ex Simon Clementi al quale è stata legata dal 2019 al 2021 l’attrice non riesce a trovare la persona giusta.: “Sono in osservazione” L’artista sarà oggi a “Domenica In”, in onda dalle 14:00 su Raiuno dove presenterà l’autobiografia “Se Chiudo Gli Occhi”. Negli ultimi mesi si era vociferato anche di un ritorno di fiamma con l’ex Simon Clementi mai confermato da entrambi i protagonisti, per poi nel corso di un’intervista pubblicata sulle rivista Gente ribadire il suo status sentimentale: Come sono messa? Non bene, anzi direi malino…Non c’èche mi piace. A Roma non c’è fermento. Forse dovrò andare in Texas, qualche cowboy vecchia maniera…”. Proseguendo lamanifestava ...